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    • 07.11.2020 15:58
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    kanalı Samanyolu'nun dizilerinde oynayan Şehir Tiyatroları'na transfer oldu

    'li 'de tepki çeken bir gelişme yaşandı. İBB Şehir Tiyatroları'nda gösterilecek olan 'nün yeni oyunu Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyununun yazarlığını ve yönetmenliğini 'ın yaptığı öğrenildi. Toroman, 'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'deki "gizemli olayları" anlatan Beşinci Boyut gibi dizilerde başrol almıştı.

    Sabah
    FETÖ kanalından İBB'ye transfer

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda Levent Üzümcü kendisine yer buldu. Üzümcü'nün yeni oyunun adının Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi olduğu, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10 Kasım salı saat 19.30'da prömiyeri yapılacağı ifade edildi. Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini yapan isim ise dikkatten kaçmadı.

    FETÖ'NÜN GİZEMLİ DİZİLERİNDE ROL ALMIŞTI
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'deki dizilerde başrolde rol alan Cengiz Toraman'ın oyunun hem yazarlığını hem de yönetmenliğini yaptığı öğrenildi. Toroman, FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de gizemli olayları anlatan dizilerinde rol alıyordu.

    Bu diziler arasında FETÖ'nün kanalında Beşinci Boyut, Doğruluk Ekseni, İyilik Kervanı ve Büyük Buluşma gibi diziler de bulunuyordu. Cengiz Toraman, olayları farklı bir şekilde ele alan dizilerden biri olan Beşinci Boyut dizisinin başrolünde rol almıştı.
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    Haberler Güncel FETÖ kanalı Samanyolu'nun dizilerinde oynayan Cengiz Toraman İBB Şehir Tiyatroları'na transfer oldu