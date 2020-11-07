İstanbul Maratonu trafiğe kapatılacak yollar! 42. İstanbul Maratonu güzergahı nasıl?

İstanbul Maratonu güzergahı nasıl? 42. İstanbul Maratonu trafiğe kapatılacak yollar Tarihi İstanbul Maratonu'na günü sokağa çıkacak vatandaşlar bu soruların yanıtını arıyor. Maraton nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatılacak. Trafiğe çıkacak vatandaşların bu nedenle dikkatli olması gerekiyor.
İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI NASIL?
Yenikapı'da başlayacak yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek.
Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecek atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek.
Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.
Trafiğe kapatılacak yollar
Organizasyon boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 07.00 itibarıyla trafik kesilecek. Metrobüs seferleri ise saat 08.00'e kadar devam edecek. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.
Maraton için zaman sınırı 6 saat olarak belirlendi. Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacak ve parkuru henüz tamamlamamış olan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilecek. Parkuru 6 saatte bitiremeyen sporcular tasnife alınmayacak.