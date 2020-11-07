İstanbul Maratonu trafiğe kapatılacak yollar! 42. İstanbul Maratonu güzergahı nasıl?

İstanbul Maratonu güzergahı nasıl? 42. İstanbul Maratonu trafiğe kapatılacak yollar Tarihi İstanbul Maratonu'na günü sokağa çıkacak vatandaşlar bu soruların yanıtını arıyor. Maraton nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatılacak. Trafiğe çıkacak vatandaşların bu nedenle dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI NASIL?

Yenikapı'da başlayacak yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek.