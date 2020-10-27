CHP’li İBB asfalta da çöktü! Bakanlığın hizmetini kendileri yapmış gibi paylaştılar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Intercity Park'ta yapılacak #TurkishGP için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve tüm Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına İstanbullular ve Formula 1 severler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.