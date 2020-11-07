



JANDARMA EKİPLERİ FİLYASYON EKİPLERİ KILIĞINA GİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, olayın ardından gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda filyasyon ekibi kılığına girerek, olaya karıştığı iddia edilen bir çifti daha takibe aldı. jandarma ekipleri, filyasyon ekibi kılığında daha önce tutuklanan Seher T'nin kardeşi olan Musa D. (25) ile dini nikahlı eşi Ümmü Ç'nin (20)yaşadığı eve gitti. Çalan kapıyı açan 2 şüpheli, kollarına kelepçe takılınca filyasyon ekibinin jandarma olduğunu anladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.