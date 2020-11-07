ORTA HASARA GÜÇLENDİRME

Hasar tespit çalışmalarına giden personelin, vatandaşları detaylıca bilgilendirdiğini ifade eden Kurum, ancak apartmanında olmayan vatandaşların hasar tespitlerini "hasartespit.cbs.gov.tr" adresinden öğrenebilecekleri bilgisini verdi. Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içerisinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin de belediyelerimizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEYECEK

İzmir'deki deprem sonrası kimi fırsatçılar hem ev kiralarına hem de taşınma bedellerine zam yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Valilikle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "İzmir'de tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.