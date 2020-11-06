



TABURCU OLUNCA GÖZALTINA ALINACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartman'nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah'ı kaybettikten sonra İzmir Bayraklı'ya taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununun ismini de binaya verdiği ortaya çıkmıştı. Uzun bu depremde de apartmanın enkazında gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybetti.

BİNALARA OTOPSİ

İzmir depreminin ardından yıkılan binalardan geriye dev bir enkaz kalırken, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber ekipler olay yerinde bu kez de farklı bir çalışma başlattı. Binaların çökme nedenini adeta otopsi yapar gibi araştıran uzman ekipler, özellikle binaların temellerinde detaylı incelemelerini sürdürüyor. Aynı zamanda sorumluların cezalandırılması için yürütülen soruşturma kapsamında savcı eşliğinde alana giren uzman ekipler temellerin durumunu, inşa ediliş şeklini, betonun ve demirin kalitesini, zeminin türünü ve kolon kesmek gibi binaya daha sonradan yapılmış muhtemel müdahaleleri tespit etmek için örnekler alıp ölçümler yapıyor.

TEMELDE 24 SAAT NÖBET

Soruşturma ekipleri binalara dışarıdan olabilecek müdahaleleri engellemek için, üzeri açılan temellerin etrafını çevirip 24 saat nöbet tutarken içeride bakanlık, belediye ve uzmanlardan oluşan ekipler rapor hazırlıyor. Her bölümden alınan örnekler etiketleniyor ve laboratuvara gönderiliyor. Sahada dolaşan 100 kadar hasar tespit eksperi de binalarda oluşan hasarı belirleyip sigortaya bildiriyor.