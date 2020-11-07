İzmir okullar ne zaman açılacak? Deprem sonrası İzmir yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

İzmir okullar ne zaman açılacak? İzmir yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İzmir'de meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremzedelere yardımlar ulaştırılırken İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre okullara 1 hafta boyunca ara verilmişti.
İZMİR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Twitter hesabından İzmir'deki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi;
"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.''
Bu bilgiye göre İzmir'de okullar 16 Kasım Pazartesi günü açılacak.
EN UFAK RİSKTE OKUL AÇILMAYACAK
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların güvende olmasının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.
Kaybettikleri canların acısını yaşarken en büyük tesellilerinin deprem esnasında okullarda bir sorun yaşanmaması olduğunu belirten Yahşi, şu ifadeleri kullandı:
"Bu emanetin mesuliyetini her zerresinde hisseden eğitimciler olarak gereken her türlü tedbiri hiç vakit geçirmeden alıyoruz. İlk andan itibaren okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ediyor. Okullarımızda hiçbir sorun yaşamadık. Çok şükür ki kimsenin burnu dahi kanamadı. Binalardaki hafif hasarların ayrıntılı analizi yapılıyor. Akabinde gerekli onarım çalışmalarını başlatıyoruz."
Yahşi, bu süreçte çocukların, öğretmenlerin ve velilerin psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz, sahada aktif bir rol üstleniyor. Sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız var gücüyle çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.