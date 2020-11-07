



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.









TCMB'NİN YENİ BAŞKANI NACİ AĞBAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı.





Naci Ağbal



NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı. 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 23 Kasım 2018 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Üyeliği, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerini yürütüyor.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de Bayburt'tan milletvekili seçildi.

Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.







Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi.







Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.



İşte Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlar;

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı atandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri Nuruan görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Şenocak görevden alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda açık bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Çalışkan atandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı'na Muharrem Kiraz atandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İlter atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı'da Yavuz Çetin atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne Servet Tazegül atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hüseyin Çiftçi atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Tanju Özkaya atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettiğişliğine İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çalış atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, Ticaret Müfettişleri Hasan Yıldız ve Ali Said Dolu atandı.