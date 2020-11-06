LAZER HEDEFLEME İLE UZAK MESAFEDEN VURDU

Bayraktar TB2'den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi'ndeki Hedef Adası'na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında CATS'in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS'in kullanıcı arayüzünde "Milli Teknoloji Hamlesi" mesajı da yer alıyor.