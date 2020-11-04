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    • 04.11.2020 18:22
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    Son dakika: Bayraktar uzak meydana iniş - kalkış testini başarıyla tamamladı

    Son dakika haberi... tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. BAYKAR Teknik Müdürü Twitter'dan yaptığı açıklamada, " AKINCI Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

    tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi.

    Çorlu'dan havalanan AKINCI, Yer Kontrol İstasyonu(YKİ)bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.
    Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından Yer Kontrol İstasyonu(YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı.

    YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.

    "SEMALARIMIZDA HÜR VE ÖZGÜR..."
    BAYKAR Teknik Müdürü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AKINCI: Testlerine devam ediyor... Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.

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