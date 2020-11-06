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    • 06.11.2020 14:47
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    Son dakika: Çavuşoğlu'nda flaş leri açıklaması

    Son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, 'deki lere ilişkin "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.

    AA
    Çavuşoğlu'nda flaş ABD seçimleri açıklaması

    Çavuşoğlu, 'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz" diye konuştu.

    ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ
    Bakan Çavuşoğlu "ABD'de Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda flaş ABD seçimleri açıklaması