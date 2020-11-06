Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz" diye konuştu.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Bakan Çavuşoğlu "ABD'de Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.