Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj
Teröristlerin korkulu rüyası olan, Türkiye'nin yerli ve milli gururu, havadaki silahlı gözü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni logosu paylaşıldı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da sosyal medyada yayınlanan SİHA'ların yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni topladı.
05.11.2020 12:30
- Son Güncelleme: 05.11.2020 13:33
Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.
2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA'lar TSK'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
BAYRAKTAR TB2'YE YENİ İMAJ!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar özel olarak "nose art - köpekbalığı" tasarımı ile boyandı.
Tasarımı gerçekleştiren isim ise Ömer Erkmen oldu.
Erkmen, farklı SİHA'ların farklı tasarımlar ile 'nose art'a boyanacağını söyledi.