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Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

Teröristlerin korkulu rüyası olan, Türkiye'nin yerli ve milli gururu, havadaki silahlı gözü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni logosu paylaşıldı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da sosyal medyada yayınlanan SİHA'ların yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

05.11.2020 12:30 - Son Güncelleme: 05.11.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





