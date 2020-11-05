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Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

Teröristlerin korkulu rüyası olan, Türkiye'nin yerli ve milli gururu, havadaki silahlı gözü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni logosu paylaşıldı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da sosyal medyada yayınlanan SİHA'ların yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

05.11.2020 12:30 - Son Güncelleme: 05.11.2020 13:33
Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA'lar TSK'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

BAYRAKTAR TB2'YE YENİ İMAJ!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar özel olarak "nose art - köpekbalığı" tasarımı ile boyandı.

Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

Tasarımı gerçekleştiren isim ise Ömer Erkmen oldu.

Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

Erkmen, farklı SİHA'ların farklı tasarımlar ile 'nose art'a boyanacağını söyledi.

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