Süt fabrikasındaki skandal görüntüler 'pes' dedirtti. Olay Konya'da meydana geldi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Emre S, süt kazanında banyo yaptı. İş arkadaşı Uğur T. ise o anları kaydetti. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlattı. 2 kişi gözaltına alındı. İş yeri ise şu açıklamaya yaptı: "İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞ YERİ KAPATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, skandalla ilgili açıklama yaptı: "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi."