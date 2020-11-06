Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sütünü çıkardı! ’da süt fabrikasında skandal görüntüler

    Süt fabrikasındaki skandal görüntüler ‘pes’ dedirtti. ’da meydana geldi. ’nde çalışan S, süt kazanında banyo yaptı. İş arkadaşı Uğur T. ise o anları kaydetti. yayınlanan görüntülere tepki yağdı. ve çalışma başlattı. 2 kişi gözaltına alındı. İş yeri ise şu açıklamaya yaptı: “İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    Sütünü çıkardı!

    Süt fabrikasındaki skandal görüntüler 'pes' dedirtti. 'da meydana geldi. 'nde çalışan S, süt kazanında banyo yaptı. İş arkadaşı Uğur T. ise o anları kaydetti. yayınlanan görüntülere tepki yağdı. ve çalışma başlattı. 2 kişi gözaltına alındı. İş yeri ise şu açıklamaya yaptı: "İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    İŞ YERİ KAPATILDI
    Tarım ve Orman Bakanlığı, skandalla ilgili açıklama yaptı: "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sütünü çıkardı! Konya’da süt fabrikasında skandal görüntüler