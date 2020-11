Sema Bekmez kimdir, hayatını kaybetti! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez neden öldü?

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.

ŞEKER KOMASI NEDİR?

Şeker hastalarının korkulu rüyası "şeker koması" şekerin yükselmesi veya düşmesiyle meydana gelen bir durumdur. Koma, şuur kaybı demek olduğundan şeker komasında kişinin bilinci yerinde olmaz ve etrafındaki olay ve kişileri algılayamaz.

Şeker hastalığı olan kişinin her an her yerde başına bu durum gelebileceğinden tedbirli olmaları gerekir. Kendisi komaya girdiğini anlayamayan hastaya ailesi veya uzmanlar tarafından müdahale edilebilir. Kişinin yalnız başına dışarıda olduğu bir anda bu sorunla karşılaşma ihtimalinden dolayı muhakkak yanında sürekli taşıdığı "Bu kişi şeker hastalığına sahiptir" yazılı bir kart olmalıdır.