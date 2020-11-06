Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2020 14:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2020 14:24
    ABONE OL

    , hayatını kaybetti! Murat Göğebakan’ın eski eşi neden öldü?

    sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. Murat Göğebakan’ın eşi hayatını kaybetti ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra Sema Bekmez’in hayatına dair bilgiler sorgulanmaya başlandı. İşte 45 yaşında kansere yakalanarak 2014 yılında hayatını kaybeden Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in ölüm nedeni…

    takvim.com.tr
    Sema Bekmez kimdir, hayatını kaybetti! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez neden öldü?

    Sema Bekmez hayatını kaybetti ve hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi olan Sema Bekmez'in ölüm nedeni de merak edildi. Yapılan açıklama ile ölüm nedeni de belli oldu. İşte gündeme bomba gibi düşen ölüm haberinden sonra Sema Bekmez hakkındaki bilgiler…

    SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

    Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    SEMA BEKMEZ KİMDİR?

    Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

    2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.

    ŞEKER KOMASI NEDİR?

    Şeker hastalarının korkulu rüyası "şeker koması" şekerin yükselmesi veya düşmesiyle meydana gelen bir durumdur. Koma, şuur kaybı demek olduğundan şeker komasında kişinin bilinci yerinde olmaz ve etrafındaki olay ve kişileri algılayamaz.

    Şeker hastalığı olan kişinin her an her yerde başına bu durum gelebileceğinden tedbirli olmaları gerekir. Kendisi komaya girdiğini anlayamayan hastaya ailesi veya uzmanlar tarafından müdahale edilebilir. Kişinin yalnız başına dışarıda olduğu bir anda bu sorunla karşılaşma ihtimalinden dolayı muhakkak yanında sürekli taşıdığı "Bu kişi şeker hastalığına sahiptir" yazılı bir kart olmalıdır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sema Bekmez kimdir, hayatını kaybetti! Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez neden öldü?