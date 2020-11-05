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    • 05.11.2020 15:35
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    yle ilgili provokatif paylaşımlar yapanlara operasyon

    İzmir'de cuma günü meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunanlara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

    İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapanlara operasyon

    İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

    Haklarında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu işledikleri gerekçesiyle adli işlem yapılan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İki şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Dört kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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    Haberler Güncel İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapanlara operasyon