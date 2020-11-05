Gönül Taş, "Çok tehlikeli, mutfak çatlak, duvarlar çatlak. Ev çok kötü sallanıyor. Korku içindeyiz ama mecburuz. Nerede kalacağız, kış ortası soğuk. Yaşlı bir annem var. Yeniden yapılmasını istiyorum. Dayanıklı olsun, korku içinde yaşamak istemiyorum. Burası 40 yılı aşkın süre önce yapıldı." dedi.

Daire sahibi Nesrin Akay da lojman olarak yapılmış binaya 1993'te taşındığını söyleyerek, "Burası devletin olduğu için arsa da bize ait değil. Normal müteahhitte verdiğimizde 100-150 bin lira fark istiyor. Biz burayı TOKİ'nin yapmasını istiyoruz. Çürük raporu alındı, Ekim'in 27'sinde belediyeden onaylanmış. İhtar bazılarına gelmiş, bize gelmedi. Ben okudum, 2 ay süre tanıyor. Bu da Aralık'ın 27'si oluyor." dedi.

Binada oturan bir başka vatandaş, ise "Tapu Kadastro Müdürlüğü yazıyor. Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm. Binanız hasarlı bilginiz olsun, belediyeye gelin görüşelim, diyor. Belediyeye gittik, 'Bu yazı size yanlış geldi.' dediler. Binaların hali de bu. 1999 depremini yaşadık. Hepsi burada oturan insanlar. Adamlar hem evden kaçıyorlar, kiraya veriyorlar. Mevtayı tabuta koydun, defnettin geldin. Biz tabutun içinde canlı yaşıyoruz." diye konuştu.