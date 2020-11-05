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    • 05.11.2020 15:51
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    inden dönen kahraman ekibine uçakta alkışlı karşılama!

    Dün gece 'den 'a hareket eden uçakta yer alan ekibi, yolcuların ve kabin amirinin sürprizi ile karşılaştı. İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki de görevlerini gece gündüz demeden kahramanca yapan AKUT ekipleri, dönüş için bindikleri uçakta yolcuların alkışlarıyla karşılandı.

    AA

    açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrasında bölgeye giden ve 'tan 16 kişilik personel, sahada sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

    Dün gece İzmir'den Trabzon'a hareket eden uçakta yer alan AKUT ekibi, yolcuların ve kabin amirinin sürprizi ile karşılaştı.

    Uçağın hareketi öncesinde yolculara bir konuşma yapan kabin amiri, "zor günlerden geçilirken mucizelere ortak olmak için hayatlarını öne koyan kahramanların" olduğunu belirterek, "Aramızda AKUT Trabzon ve Rize ekipleri var. Kendilerine büyük bir alkış rica ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Ellerine emeklerine sağlık, iyi ki varlar. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Uçakta yer alan yolcular konuşmanın ardından AKUT ekibini uzun süre alkışladı.

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    Haberler Güncel İzmir depreminden dönen kahraman AKUT ekibine uçakta alkışlı karşılama!