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    • 05.11.2020 15:36
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    Son dakika: Başkanı : NETFLIX ve Amazon Prime RTÜK'ten lisans aldı

    Son dakika haberi... Başkanı , " üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun." dedi.

    RTÜK'ten flaş NETFLIX ve Amazon açıklaması
    RADYO ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı , NETFLIX ve 'nun, lisans aldığını bildirdi.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı..

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    Haberler Güncel Son dakika: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: NETFLIX ve Amazon Prime RTÜK'ten lisans aldı