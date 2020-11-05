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    • 05.11.2020 16:09
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    5 Kasım ’nda 3.4 büyüklüğünde ! Kandilli'den depreme ilişkin açıklaması

    haberine göre ’nda 3.4 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. ’nden yapılan açıklamaya göre, depremin 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

    Kuşadası’nda korkutan deprem! Kandilli açıkladı
    Cuma günü 'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki in ardından peşpeşe artçı depremlerle sarsılmaya devam eden 'nda saat: 15.40 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.



    Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel 5 Kasım Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem! Kandilli'den depreme ilişkin son dakika açıklaması