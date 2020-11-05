Cuma günü Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından peşpeşe artçı depremlerle sarsılmaya devam eden Kuşadası'nda saat: 15.40 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 5, 2020
KUSADASI (AYDIN) https://t.co/9o0smGNyv6
05.11.2020, 15:40:07 TSİ
Büyüklük: 3.4,
Derinlik: 7.6 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ve 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.