



"KAHRAMANLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

AFAD'dan yapılan paylaşımda, "İzmir'de bir cana daha ulaşma umudu ve bitmek bilmeyen bir gayretle omuz omuza görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerimize, kahramanlarımıza sonsuz teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

İzmir'de bir cana daha ulaşma umudu ve bitmek bilmeyen bir gayretle omuz omuza görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerimize, KAHRAMANLARIMIZA, sonsuz teşekkürler... #İnsanımızİçinVarız pic.twitter.com/NgeoXhvA4Y — A F A D (@AFADBaskanlik) November 4, 2020