



İSTANBUL'UN DEPREM BÜTÇESİ 671 MİLYON LİRA KISITLANDI

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası gözler uzmanların her fırsatta uyardığı büyük deprem ihtimali nedeniyle İstanbul'a çevrildi. İstanbul için öngörülen büyük depremin mega kentte nelere yol açabileceği ortadayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı için hazırlanan bütçe kitabında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesi 671 milyon 298 bin lira düşürüldü.



1 MİLYARIN ÜZERİNDEKİ BÜTÇE 347 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbulluları şoke eden habere göre 2019 yılında deprem için 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçe hazırlanmışken, 2020 bütçesinde bu rakam 347 milyon TL'ye indi.

