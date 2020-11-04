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    • 04.11.2020 14:42
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    Son dakika: Başkanı 'den 'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

    Son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı , iyle ilgili sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür etti.

    RTÜK'ten İzmir teşekkürü

    Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki deprem felaketinde sorumlu yayıncılık yaparak halkın doğru bilgi almasını sağlayan fedakar haberci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, insanı ön planda tutan ve adeta bir depremzede hassasiyetiyle görev yapan yayıncı dostlarımıza iyi ki varsınız diyorum." ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel Son dakika: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür