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    • 04.11.2020 07:20
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    SON DAKİKA: 'de felaketi: Can kaybı 114'e yükseldi! İşte deprem bölgesinden son dakika haberleri...

    Son dakika haberlerine göre, cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 'de merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki in ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan depremin üzerinden geçen dördüncü günde enkazda canlı bulma umuduyla görevlerine devam eden arama-kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı devam ediyor. 91. saatte mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ise ailesiyle bir araya geldi. İşte dakika dakika tüm detaylar...

    AJANSLAR
    İzmir depreminde dakika dakika tüm gelişmeler...

    Son dakika haberine göre, merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki in ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ise ailesiyle bir araya geldi.

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    06.59 İçişleri Bakanlığı Afet ve (AFAD), 'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

    Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

    İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.




    02:55     Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında bir ses duyuldu.

    00.13 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 113 olduğunu, 137 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1670 artçı sarsıntı kaydedildi.

    Depremde 113 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir'de deprem felaketi: Can kaybı 114'e yükseldi! İşte deprem bölgesinden son dakika haberleri...