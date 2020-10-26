CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yine AK Partili bir belediyeye ait sokak hayvanları için faaliyete geçirilen empati isimli projeyi sadece bir harf değiştirerek 'semtpati' adıyla kendi yeni projesi olarak açıkladı.

"BARİ ÇALDIĞINIZ PROJENİN LANSMANINI YAPMAYIN!"

AK Parti Üsküdar Eski Gençlik Kolları Başkanı ve Sivil Toplum Hareketi Başkanı Mehmet Akif Ekşi, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.