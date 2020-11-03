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    • 03.11.2020 18:13
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    li 'ten tuhaf tepki: Ayda bebeği çıkaranlar atarak neyin kafasını yaşıyor

    Bugün 'deki lere karşı tuhaf bir tepki geldi. Stratejik İletişim Merkezi’nde çalışan , Ayda bebeğin enkazdan 91 saat sonra kurtarıldığı anlarda getirilen tekbirlere, “Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Bismillah’ diyeceksin” ifadeleriyle mantık dışı bir tepki gösterdi.

    İYİ Partili Muhammet Güllük'ten tuhaf tepki

    Bu sabah İzmir'de yaşanan depremin 91. saatinde hayranlık oluşturan bir mucize meydana geldi. Göçük altında 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli kız çocuğu canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda'nın çıkarıldığı anlarda kurtarma ekibindekilerin tekbir getirdiği duyuldu.

    Bu durum İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi'nde görevli Muhammet Güllük'ü bayağı bir şekilde rahatsız etti.

    ALLAHU EKBER'İN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYOR OLMALI!

    Güllük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan 'Allahüekber' değil 'Bismillah' diyeceksin" dedi. Vatandaşlar, Güllük'ün sözlerine "Üç gün sonra enkazdan canlı çıkartılan bebeği bırakmış, tekbirle uğraşıyor" diyerek tepki gösterdi.

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