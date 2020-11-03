Güllük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan 'Allahüekber' değil 'Bismillah' diyeceksin" dedi. Vatandaşlar, Güllük'ün sözlerine "Üç gün sonra enkazdan canlı çıkartılan bebeği bırakmış, tekbirle uğraşıyor" diyerek tepki gösterdi.