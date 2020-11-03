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    • 04.11.2020 04:24
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    SON DAKİKA : 'ndaki enkazdan minik Baran ve anneannesinin cansız bedeni çıktı

    SON DAKİKA HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesindeki yıkılmıştı. Enkaz altında kalan ile 6 yaşındaki torunu 'in cansız bedenleri çıkartıldı.

    İzmir'den kahreden haber!

    'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6'lık de Bayraklı ilçesindeki yıkılmıştı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğine tedavi amaçlı gelen anneanne ile 6 yaşındaki torunu deprem sonrası enkaz altında kaldı.

    Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan minik Baran ve anneannesinin cansız bedeni çıktı