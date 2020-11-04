Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden kaç yaşında, politikaları nelerdir?

Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden politikaları nelerdir? ABD'de başkanlık seçimi heyecanı sürüyor. Demokrat Parti adayı olan Joe Biden kimdir sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Joe Biden kimdir kaç yaşında? İşte Joe Biden'ın merak edilen kariyeri…
JOE BIDEN KİMDİR?
Tam adı Joseph Robinette Biden Jr olan Joe Biden 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçime katıldı. 1970 yılında New Castle Counrty Meclisi'ne seçilen Biden, 1972 yılında senatoya seçilmesinin ardından ABD tarihinin en genç altıncı senatörü oldu.
2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştı. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürüttü ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.
2020 ABD Başkanlık Seçimleri için 25 Nisan 2019'da seçim kampanyasını başlatan Biden, 18 Ağustos'ta ise resmen aday oldu. İlk eşi Niealla Hunter ile 1966 yılında evlenen Biden, 1972'de Hunter'ı kaybetti. 5 yıl sonra şimdiki eşi Jill Biden ile dünyaevine girdi.
2015 yılında bir oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybeden Biden, liberal görüşleriyle dikkat çekiyor.