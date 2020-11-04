Joe Biden kimdir? ABD başkan adayı Joe Biden kaç yaşında, politikaları nelerdir?

2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştı. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürüttü ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.