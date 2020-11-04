Doğal afetlerden daha büyük felaket! Depremde bile yalana sarılıp prim peşine düştüler

3- MÜZİK ÇALDILAR!

Bu yetmezmiş gibi, FETÖ'cü hesaplar sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gidişi sırasındaki görüntülerin üzerine müzik koyup yayınladı. Kısa süre sonra bunun bir kurgu ve yalan olduğu ortaya çıktı ama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor" deyiverdi.

Arama-kurtarma ekipleri gece gündüz uğraşıp 107 insanı enkazın altından kurtarırken, siyaset yalanla meşgul oluyordu.

İlk andan itibaren hep şunu söylüyorum: Neden, neden bu yalanlara ihtiyaç duyuluyor, hep birlikte yaşananlardan ders çıkarıp dayanışmak varken neden yalan afetine sarılıyorlar anlamıyorum.

Bu yalanlarla toplumsal fay hatlarını daha da büyüttüklerini görmüyorlar mı acaba?

GÜLLÜOĞLU: DESTEK İÇİN BÜYÜKLÜĞÜN 6 YA DA 7 OLMASI FARK ETMEZ

BAŞTA yazdığım konuya tekrar dönüyorum: Ekonomik yardım yapmamak için mi devlet 7 olan depremin büyüklüğünü 6.6 olarak mı açıkladı? Büyüklüğün 7 olması ekonomik yardım için kriter mi?

Bu soruyu, muhatabı AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'na sordum. İzmir'de görevinin yoğunluğu arasında birkaç dakika konuştum.

Net olarak söylediği şey şuydu: Depremin büyüklüğünün 6.6 ya da 7.0 olması hiçbir şeyin kriteri değil. Ağır hasar varsa, can kaybı varsa, ilgili yönetmelikler gereği 'Genel Hayatı Etkililik Kararı' alınır. Nitekim bu kararı da aldık. Buna göre de tüm tedbir ve yardımlar yapılıyor, yapılacak da.