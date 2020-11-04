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Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

İHA
04.11.2020 09:12 - Son Güncelleme: 04.11.2020 09:21
Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan 17 binanın tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Gece saatlerinde Rıza Bey Apartmanı dışındaki tüm yıkılan binalarda faaliyetlerin sona erdiği öğrenilmiş, Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalarda da sona geldiği belirtilmişti.

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Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde faaliyetler bitmiş oldu.

Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ BAŞLADI
Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı'nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Rıza Bey Apartmanı'nda AFAD, JAK, UMKE, STK'lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

DEPREMDE 114 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

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