Son dakika: İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

DEPREMDE 114 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.