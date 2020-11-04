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    • 04.11.2020 13:25
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    'li vekil Deniz Yavuzyılmaz leri üzerinden Türkiye'yi 'idamlık' ilan etti! Sandıkta hezimete uğrayan kuklaların umudu dış müdahale

    Her halkın demokrasi tokadını yiyenler, iktidara gelmek için çareyi dış müdahalede arıyor. Kaset kumpasıyla Genel Başkan seçenler, 15 Temmuz'u kahve yudumlayarak izleyenlerin son umudu da seçimleri oldu. Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD’deki başkanlık seçimini Türkiye'ye bağlayarak bir paylaşımda bulundu. Bir filmden idam sahnesinin görüntüsünü paylaşan Yavuzyılmaz, “Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?” ifadelerini kullandı.

    Kuklaların umudu ABD!

    Amerika Birleşik Devletleri, 59. başkanlık leri için sandık başına gitti. Büyük çekişmeye sahne olan seçimin sonuçlarının açıklanması beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'deki seçimleri Türkiye'ye bağlayan bir paylaşımda bulundu.

    İDAM SAHNESİ ÜZERİNDEN MESAJ
    Bir filmden idam edilmek üzere olan kişilerin olduğu sahneyi tweetleyen Yavuzyılmaz, olası seçim sonuçları üzerinden Türkiye'yi idamlık ilan etti. 'li vekil paylaşımında, "Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?" ifadelerini kullandı.



    SANDIKTA HEZİMEYE UĞRAYANLARIN UMUDU DIŞ MÜDAHALE
    Her seçim sandığa gömülen zihniyet, çareyi dış müdahalede arıyor. 'nün kaset kumpasıyla koltuğu kapan , ABD derin devletinin desteği olduğu bilinen 15 Temmuz darbesini gece kahvesini yudumlayarak izlemişti.

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    Haberler Güncel CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz ABD seçimleri üzerinden Türkiye'yi 'idamlık' ilan etti! Sandıkta hezimete uğrayan kuklaların umudu dış müdahale