Amerika Birleşik Devletleri, 59. başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Büyük çekişmeye sahne olan seçimin sonuçlarının açıklanması beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD'deki seçimleri Türkiye'ye bağlayan bir paylaşımda bulundu.





İDAM SAHNESİ ÜZERİNDEN MESAJ

Bir filmden idam edilmek üzere olan kişilerin olduğu sahneyi tweetleyen Yavuzyılmaz, olası seçim sonuçları üzerinden Türkiye'yi idamlık ilan etti. CHP'li vekil paylaşımında, "Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?" ifadelerini kullandı.







SANDIKTA HEZİMEYE UĞRAYANLARIN UMUDU DIŞ MÜDAHALE

Her seçim sandığa gömülen zihniyet, çareyi dış müdahalede arıyor. FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğu kapan Kılıçdaroğlu, ABD derin devletinin desteği olduğu bilinen 15 Temmuz darbesini gece kahvesini yudumlayarak izlemişti.

