ABD seçim sonuçları CANLI: ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimleri oy oranları!

ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçim sonuçları canlı yayınlarla takip ediliyor. ABD seçimleri oy oranları merak ediliyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki mücadele başa baş gidiyor. Hala sonuçları belli olmayan eyaletlerden gelen oylara göre ABD seçim sonuçlarını kazanan belli olacak. Peki, ABD seçim sonuçları nasıl kim önde?
ABD SEÇİMLERİ OY ORANLARI
Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden 238 delegeye ulaştı. Donald Trump'ın ise 213 delegesi bulunuyor. 270 delegeye ulaşan kişi başkan olacak.
BIDEN: YARIN SABAHI BEKLEYİN
Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden açıklama yaptı. Biden seçim sonuçları için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.
"Seçimlerin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyebiliriz, ama bu karar ABD halkının kararıdır, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum, hepiniz çok iyi iş çıkardınız. Bu demokratik sürece katılan herkese çok teşekkürler, çok sağolun. Gerçekten sabrınızı takdir ediyorum."
TRUMP: KUTLAMA YAPMAYA HAZIRIZ
"Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Bizi asla yakalayamazlar. Kuzey Carolina'yı da kesin olarak kazandı. Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. Bize yakın bile değiller, yakalamaları imkansız. Michigan'ı da kazanıyoruz, rakamlara baktım, öndeyiz. Wisconsin'i de kazanıyoruz. Üstelik buna ihtiyacımız bile yok.