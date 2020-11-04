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    • 04.11.2020 13:31
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    : 'da yasa dışı bahis operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

    'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin, bu parayı yasa dışı yollarla aktardıkları tespit edildi.

    Yasa dışı bahis operasyonu! Dudak uçuklatan vurgun

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internetten yasa dışı bahis oynatan ve bu siteler için hesabı temin edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

    Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 28'i ifadelerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

    Zanlılardan 4'ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şüphelilerden bazılarının yasa dışı bahis oynattığı ve para trafiğini takip ettiği, bazılarının ise banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandığı öne sürüldü.

    Yaklaşık 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin, bu parayı yasa dışı yollarla aktardıkları tespit edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı