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    • 04.11.2020 17:03
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    lideri Kemal ’nun Sarıgül ve İnce korkusu: "Bize operasyon çekiyorlar"

    'nin yıllardır tek adamı haline gelen Kemal , 'ni partileştirme kararı alan ve kuracağı iddia edilen ’yi eleştirdi. CHP’ye operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, “İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek İnce ve Sarıgül’e göndermede bulundu.

    Bize operasyon çekiyorlar

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal , Davutoğlu yanlısı haberleriyle bilinen Karar TV'de ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisine yönelik operasyon yapıldığını öne sürdü.

    SARIGÜL VE İNCE'Yİ ELEŞTİRDİ
    Yenişafak'ta yer alan habere göre "İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bir süre önce 'ni partileştirme kararı alan 'nin eski adayı ile '' programını başlatan ve kuracağı iddia edilen 'ye göndermede bulundu.

    "SADECE İNCE DEĞİL"
    Kılıçdaroğlu, Taha Akyol'un "İnce'den mi bahsediyorsunuz" sözlerine de "Sadece o değil" cevabını verdi. Programda Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti içindeki tartışmalar ve Millet İttifakı'nın durumu hakkında da soru yöneltildi. CHP Genel Başkanı, "İttifak adına konuşmayı doğru bulmam. İttifakı bozmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sarıgül ve İnce korkusu: "Bize operasyon çekiyorlar"