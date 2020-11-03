91. saatte yeni mucize! Ayda bebeğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin 91. saatinde mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ise bugün ailesiyle bir araya geldi. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tüm Türkiye'nin umutlarını tazeledi. Minik kız, depremden tam 91 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
AYDA ENKAZ ALTINDA NASIL HAYATTA KALDI?
91 saat gibi uzun bir süre hayatta kalmayı başaran Ayda Gezgin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan UMKE Doktoru Özer Pehlivan, "Çocukların fizyolojisi buna göre kurulu. Biz yetişkinlere oranla daha şanslılar. Çünkü bir çocuğu hayatta kalması gerekiyor. Hem hücresel hem de dokusal bazda hücreleri bizden çok daha fazla. Yetişkin bir insan hipotermi, şeker düşmeleri gibi konulara çok dayanıklı değilken, çocuklar bunlara çok daha fazla dayanıklı." dedi.
YAŞAM ÜÇGENİ NASIL YAPILIR?
Depremde yaşam üçgeni oluşturabilmek için çamaşır makinesi, yatak veya herhangi bir sağlam yapının yanına geçilerek eğilmek ve başınızı koruyacak şekilde mümkünse sağlam bir şey ile üçgeni tamamlamak gerekiyor. Bu sayede hem bölgede hareket edebileceğiniz bir yaşam boşluğu oluşacak, hem de üçgeni oluşturan eşyalar nedeniyle yaralanma riskinizi azaltabilirsiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta hayat üçgenini oluşturan eşyaların sağlamlığı olması gerekiyor. Özellikle bina içerisinde yer alan kolonların yanında bulunan bir alanda yaşam üçgeni oluşturmak hayata tutunma şansını daha da artırıyor.