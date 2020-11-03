91. saatte yeni mucize! Ayda bebeğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL YAPILIR?

Depremde yaşam üçgeni oluşturabilmek için çamaşır makinesi, yatak veya herhangi bir sağlam yapının yanına geçilerek eğilmek ve başınızı koruyacak şekilde mümkünse sağlam bir şey ile üçgeni tamamlamak gerekiyor. Bu sayede hem bölgede hareket edebileceğiniz bir yaşam boşluğu oluşacak, hem de üçgeni oluşturan eşyalar nedeniyle yaralanma riskinizi azaltabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta hayat üçgenini oluşturan eşyaların sağlamlığı olması gerekiyor. Özellikle bina içerisinde yer alan kolonların yanında bulunan bir alanda yaşam üçgeni oluşturmak hayata tutunma şansını daha da artırıyor.