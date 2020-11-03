İzmir deprem yardım kampanyası nasıl yapılır? Kızılay, AFAD, Akut bağışı nereye yapılıyor?

AKUT YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AKUT'a bağış yapmak için faturalı hattınız varsa "AKUT" yazıp 2930'a kısa mesaj yazıp gönderebilirsiniz, böylece 10 TL'lik bağış yapmış olursunuz.

Eğer faturasız hattınız varsa yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak telefonunuzun 10 TL'lik bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

Garanti BBVA, QNB Finansbank ya da Türkiye İş Bankası'nda hesabınız bulunuyorsa havale yöntemi ile bağış yapabilirsiniz. Başka bankalarda hesabınız bulunuyorsa EFT yöntemini tercih edebilirsiniz. Ancak bazı bankalar EFT ya da havale için ücret talep edebilmektedir.