10 Kasım şiirleri sözleri! En anlamlı güzel 2,4,8 kıtalık kısa uzun 10 Kasım şiirleri!

En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri sözleri! 2,4,8 kıtalık 10 Kasım şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Kasım günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olacak. Bu anlamlı günde sosyal medyada da 10 Kasım ile ilgili şiirler ve sözler paylaşılacak. Öğrenciler de okullarda 10 Kasım şiirleri okuyacak. Haberimizden sizler için derlediğimiz 10 Kasım şiirlerine ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL 10 KASIM ŞİİRLERİ!

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!