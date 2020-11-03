







BAŞBAKANI UYANDIRMAYA KIYAMADILAR!

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit o sırada uykusundaydı. 32. Gün belgeselinde de o dönem, Bülent Ecevit'e 'kıyamadıkları için' uykusundan uyandırılmadığı anlatılıyor. Enkazların altında kalan vatandaşlar ise devletten bir yardım eli uzatılması için günlerce beklemek zorunda kaldı. Hükümetin çaresiz kalması, can sayısının daha da artmasına neden oldu.