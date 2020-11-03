KYK burs başvurusunda son gün ne zaman? 2020 KYK burs başvuru tarihi uzatıldı mı?

KYK burs başvuru tarihi uzatıldı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurularında son günün ne zaman olduğu araştırılıyor. Başvurular E-Devlet üzerinden alınıyordu. İlk açıklanan bilgilerde son başvuru tarihi 3 Kasım olarak belirlenmişti. Peki, KYK burs başvurusu uzatıldı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.