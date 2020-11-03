SON DAKİKA: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın istediği köfte ve ayran hastaneye getirildi!

UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı.
AYDA KÖFTE VE AYRAN İSTEMİŞTİ
"Yemeklerden ne istiyorsun, istediğin bir yemek var mı, onu hazırlatalım" şeklindeki soruya ise Ayda, "Köfte ve ayran" şeklinde cevap veriyor.
"Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar." demesi dikkat çekiyor.
TÜRKİYE SEFERBER OLDU
Ayda'nın bu isteği tüm milyonları duygulandırırken, İzmir'deki vatandaşlar harekete geçti ve hastaneye köfte gönderdi.
İHTİYACI OLANLARA DAĞITIN
Bir işletmecinin köfte dağıtmak istiyoruz şeklinde isteğine cevap veren Elif'in baba Uğur Gezgin, "Fırsatçılara değil, gerçekten mağdur olan insanlara dağıtın." dedi.
BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ayda'nın ambulansta hastaneye götürüldüğü görüntüleri paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor." ifadelerine yer vermişti.