Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2020 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 14:05
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın istediği köfte ve ayran hastaneye getirildi!

    Son dakika haberine göre, ekipleri in 91. saatinde 'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki 'i canlı olarak kurtardı. Ayda'nın hastaneye götürüldüğü sırada görevlilere köfte ve ayran istediğini söyledi. Ayda'nın bu isteğini duyanlar hastaneye köfte gönderdi. Öte yandan Uğur Gezgin, köfte dağıtmak istediğini söyleyen bir işletmeciye duygulandıran bir cevap vererek, "Fırsatçılara değil, gerçekten mağdur olan insanlara dağıtın." dedi.

    DHA



    ekipleri in 91. saatinde 'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki 'i canlı olarak kurtardı.


    AYDA KÖFTE VE AYRAN İSTEMİŞTİ
    "Yemeklerden ne istiyorsun, istediğin bir yemek var mı, onu hazırlatalım" şeklindeki soruya ise Ayda, "Köfte ve ayran" şeklinde cevap veriyor.

    "Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar." demesi dikkat çekiyor.


    TÜRKİYE SEFERBER OLDU
    Ayda'nın bu isteği tüm milyonları duygulandırırken, İzmir'deki vatandaşlar harekete geçti ve hastaneye köfte gönderdi.






    İHTİYACI OLANLARA DAĞITIN
    Bir işletmecinin köfte dağıtmak istiyoruz şeklinde isteğine cevap veren Elif'in baba Uğur Gezgin, "Fırsatçılara değil, gerçekten mağdur olan insanlara dağıtın." dedi.

    BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ayda'nın ambulansta hastaneye götürüldüğü görüntüleri paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor." ifadelerine yer vermişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın istediği köfte ve ayran hastaneye getirildi!