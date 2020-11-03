SON DAKİKA: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın istediği köfte ve ayran hastaneye getirildi!

"Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar." demesi dikkat çekiyor.

Ayda'nın bu isteği tüm milyonları duygulandırırken, İzmir'deki vatandaşlar harekete geçti ve hastaneye köfte gönderdi.Bir işletmecinin köfte dağıtmak istiyoruz şeklinde isteğine cevap veren Elif'in baba Uğur Gezgin,dedi.

BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ayda'nın ambulansta hastaneye götürüldüğü görüntüleri paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor." ifadelerine yer vermişti.