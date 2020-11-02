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    • 02.11.2020 12:57
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    : İletişim Başkanı 'dan paylaşımı: Olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız

    haberi... İletişim Başkanı , Seferihisar açıklarındaki de 3 yaşındaki 'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarıldıktan sonraki görüntüsünü paylaşarak, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi.


    İletişim Başkanı , Twitter hesabından 'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki de Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.


    Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.


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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elif Perinçek paylaşımı: Olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız