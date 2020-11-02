

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.





Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.



