HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI.

İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız. pic.twitter.com/ukl6kqv2Wg