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    • 02.11.2020 09:48
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    Fahrettin Koca'dan inde yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki hakkında paylaşım: "Hayat bir kez daha kazandı"

    haberine göre Fahrettin Koca, Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki de 3 yaşındaki 'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Hayat bir kez daha kazandı" dedi.


    , Twitter hesabından, 'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki de Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.


    Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depreminde yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek hakkında paylaşım: "Hayat bir kez daha kazandı"