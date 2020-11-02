İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüs tedavisi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu. İmamoğlu, 4 gün daha karantinada olacağını kaydetti.



Yüksek ateş şikâyetiyle başvurduğu özel bir hastanede 23 Ekim'den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu. İmamoğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanılan deprem hepimizin canını yaktı. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Umarım iyi haberler almaya devam ederiz. Türkiye'de ve İstanbul'da bir numaralı gündemin deprem olduğunu bir kez daha bu süreç bize hatırlattı. Başka bir konuyu konuşmanın yersiz olduğunu, bu konu üzerine milletçe odaklanmamız gerektiğini hatırlatmış oldu" dedi.