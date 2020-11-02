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    • 02.11.2020 12:56
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    davasında flaş gelişme! Duruşma ertelendi

    davasında mütalaa için verildi, duruşma ertelendi. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76’sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davaya devam edildi. Duruşma savcısı, dosya niteliği ve sanık sayısı bakımından mütalaasını tamamlayamadığını söyleyerek ek süre talep etti. Ara kararını açıklayan heyet de mütalaasını hazırlaması için savcıya süre vererek duruşmayı erteledi.

    DHA
    Adnan Oktar davasında yeni gelişme!

    30. 'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya tutuklu sanık 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada ek iddianameye karşı savunması alınmayan sanıkların savunma yapmasıyla devam etti. Söz alan duruşma savcısı, "Tarafımıza süre verilse de dosya niteliği ve sanık sayısı bakımından mütalaayı tamamlayamadık. Mütalaayı hazırlamak için ek süre talep ediyoruz" dedi. Ara kararını açıklayan heyet, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

    ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

    İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

    24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

    İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

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    Haberler Güncel Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Duruşma ertelendi