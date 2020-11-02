BORÇLAR VE ÖDEME YAPMAK İÇİN PARA BULUNDU

Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı.