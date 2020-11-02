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    • 02.11.2020 10:03
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    'deki de yıkılan 'nın enkazından çıkan isimli kadına ait listesi ve para duygulandırdı

    'de cuma günü öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki de da yıkıldı. ekipleri binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken bir çanta buldu. Çanta açıldığında ise isimli bir kadına ait ların listesinin yazılı olduğu ve ödeme yapmak için bir miktar para olduğu görüldü. Ekipler, çantayı polislere teslim etti.

    İzmir'deki depremde duygulandıran görüntü

    İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı'nın 3. katında bir çanta buldu.

    BORÇLAR VE ÖDEME YAPMAK İÇİN PARA BULUNDU
    Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı.

    Kavak'ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

    POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
    AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.
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    Haberler Güncel İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkan Emine Kavak isimli kadına ait borç listesi ve para duygulandırdı