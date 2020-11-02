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    • 02.11.2020 09:24
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    Pozantı'da uçurumda mahsur kalan iki arkadaşı kurtardı

    ekipleri bir yandan 'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında görev alırken diğer yandan da yurdun diğer noktalarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. 'nın Pozantı ilçesinde doğa gezintisine çıkan iki arkadaş mahsur kalınca AFAD ekipleri yardıma koştu.

    İHA
    AFAD sadece İzmir'de değil!

    Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Anzilya ile arkadaşı Ömer Dudukanlı, doğa gezisine çıktı.

    UÇURUMDA MAHSUR KALDILAR
    İki arkadaş kayalıklardan aşağı doğru bir süre yürüdü. Ancak iki arkadaş balkona benzer bir yaka çıkıntısına geldiklerinde ne aşağı inebildiler ne de geri yukarı çıkabildiler.

    AFAD EKİPLERİ KURTARDI
    Bunun üzerine hemen telefonla ailelerini arayan gençler mahsur kaldıklarını bildirdi. Aileler de durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri gençlerin mahsur kaldığı yere inemeyince durumu AFAD ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun uğraşlardan sonra iki genci mahsur kaldığı yerden kurtardı. Gençler ve aileleri AFAD'a teşekkür etti.
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