ÇOCUKLARINI HİÇ BIRAKMADI

Hürriyet'te yer alan habere göre, GEA ekibinden Cem Behar ise enkaz altında yaşananları şöyle anlattı: "Enkaz altında kalan Seher Hanım'ın eşi Oğuz Bey'le konuştuk. Bize olabilecekleri yerleri tarif etti. Bir boşluk bulup binaya girdik. İlk temas kurduğumda Seher Hanım'a 'Dayanın, ben GEA'dan Cem. Sizi almaya geldik' diye seslendim. Yanıt verdi. Durumu iyiydi. Çocuklarıyla iletişim kurduğunu söylüyordu. Hep onlara moral vermeye çalıştı. 'Her şey iyi olacak. Birazdan hastaneye gideceğiz. Babanız bizi dışarıda bekliyor. Yanına gideceğiz' diyordu. 10 saat sonra yanlarına ulaşabildik. Rotasyon yapacağımız zaman tünelden çıkıp yerimizi arkadaşlarımıza bırakıyorduk. Bu değişimlerin hepsini Seher Hanım'a haber veriyordum. Yeni bir ekibin çalışmaya başlayacağını, yanına ulaşacağımızı söylüyordum. Bize 'Cem Abi, İbrahim Abi' diye hitap ediyordu. Çalışmamızın son 3-4 saatinde çok yaklaşmıştık. İkizlerden Ezel'in durumu çok iyiydi. Bize uzaktan eğitimi anlattı. Okuluna gitmediğini, arkadaşlarıyla internet üzerinden görüştüklerini söyledi. Arkadaşlarını özlediğini anlattı."