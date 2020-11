İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara gelen soru şu oldu: "Deprem bilimcileri tedirgin eden fay hatları hangileri?" Habertürk'ten Alper Uruş, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerine bu soruyu yöneltti. Deprem bilimcilerin ortak fikri, Türkiye'nin her yerinde, her an 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönünde. İşte uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar...