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    • 02.11.2020 11:32
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    yöneticisinden ' i' hakkında insanlık dışı paylaşım! Tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı...

    Son dakika haberine göre; 'ta Fransız yönetici olduğu belirtilen 'deki sonrası alçak bir paylaşımda bulundu. Microsof'un ofisinde üst düzey yöneticisi olarak çalıştığı söylenen Rastello hesabından türkçeye 'Bunu hak ettiniz' şeklinde tercüme edilebilecek bir paylaşım yaptı. Söz konusu skandal açıklamaya sosyal medyadan tepki yağınca Rastello, özür mesajı yayınladı. Mesajda " Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" ifadelerini kullandı.

    Microsoft yöneticisinden alçak 'İzmir' paylaşımı!

    Son dakika haberi: Avrupa'daki karşıtı açıklamalar dozajını iyice artırmışken 'deki sonrası batıdan insanlığa sığmayacak bir paylaşım geldi. Microsof'un ofisinde üst düzey yöneticilik yaptığı söylenen Fransız türkçeye 'bunu hak ettiniz' şeklinde çevrilebilecek bir paylaşımda bulundu.

    İŞTE O ALÇAK PAYLAŞIM

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

    yöneticisinin Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımına vatandaşlar dan tepki yağdırdı. İzmir'deki deprem sonrası 'li bir gazetecide yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

    TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

    Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi.

    BAE'Lİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

    BAE Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri 'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yapmıştı.Gerçekçi ve siyaset üstü kentsel dönüşüm

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    Haberler Güncel Microsoft yöneticisinden 'İzmir depremi' hakkında insanlık dışı paylaşım! Tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı...