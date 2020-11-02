Son dakika haberi: Avrupa'daki Türkiye karşıtı açıklamalar dozajını iyice artırmışken İzmir'deki deprem sonrası batıdan insanlığa sığmayacak bir paylaşım geldi. Microsof'un İsviçre ofisinde üst düzey yöneticilik yaptığı söylenen Fransız Maxime Rastello türkçeye 'bunu hak ettiniz' şeklinde çevrilebilecek bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O ALÇAK PAYLAŞIM

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Microsoft yöneticisinin Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımına vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırdı. İzmir'deki deprem sonrası BAE'li bir gazetecide yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi.

BAE'Lİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

BAE Veliaht Prensi Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yapmıştı.Gerçekçi ve siyaset üstü kentsel dönüşüm