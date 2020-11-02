İzmir'deki depremde 'iflas' detayı! O site sakini konuştu...

Komşulara bu neden böyle oldu, sizlerin bina yıkılırken benimki niçin sağlam kaldı diye sordum. Binayı yapan müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka bir müteahhit yapmış. Bizim bina bu yüzden ayakta kalmış. Deprem sırasında yaşanan yıkımın tek sebebi bana göre işçilik" diye konuştu.