İzmir'deki depremde 'iflas' detayı! O site sakini konuştu...
İzmir'de sitenin temelinin 1991'de atıldığını anlatan site sakini Abdullah Yaşar, "Sitedeki 3 binadan 2'si yerin altına girdi. Benim oturduğum bina sapasağlam duruyor. Komşulara 'Bu neden böyle oldu' diye sordum. Müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka müteahhit yapmış. Bu yüzden ayakta kalmış" dedi. Barış Sitesi'nde yıkılan 3 binanın müteahhidinin yaptığı Cumhuriyet Sitesi de büyük hasar gördü.
02.11.2020 09:43
- Son Güncelleme: 02.11.2020 09:43
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, acı bilançonun failleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Daha önceki depremlerde olduğu gibi kötü zemin, malzemeden çalan müteahhit, bilinçsiz vatandaş, kolonları kesilmiş binalar ve deniz kumundan yapılan demiri yetersiz bloklar karşımıza çıkıyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Deprem felaketinin en acı yüzünü gösterdiği Bayraklı ilçesinde yer alan Barış ve Cumhuriyet sitelerinde yaşananlar, 'bina öldürmez ihmal öldürür' gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
YIKIMIN SEBEBİ İŞÇİLİK
8 katlı Barış Sitesi'nde deprem sonrası 4 binanın 3'ünü yıkılırken 1'i ise ayakta. Sitenin 1991 yılında temelinin atıldığını söyleyen site sakini Abdullah Yaşar, "Sitedeki 3 binadan 2'si yerin altına girdi. Benim oturduğum bina ise sapasağlam duruyor.
Komşulara bu neden böyle oldu, sizlerin bina yıkılırken benimki niçin sağlam kaldı diye sordum. Binayı yapan müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka bir müteahhit yapmış. Bizim bina bu yüzden ayakta kalmış. Deprem sırasında yaşanan yıkımın tek sebebi bana göre işçilik" diye konuştu.