İLK EVDE 802 FOSİL

Bunun üzerine uzun süren takip sonucunda belirlenen örgüte ait söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 802 adet piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'örgüt üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y ve ikamet sahibi H.K. hakkında '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.